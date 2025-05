C’è lo scambiatore Europa. Bus e lungarno, si cambia: "In un mese via i turistici"

di Francesco IngardiaFIRENZE Cantieri talmente oliati da anticipare le lavorazioni. La linea 3.2.1 procede spedita, a Bagno a Ripoli già sono stati posati i primi binari, settimana prossima la cura del ferro toccherà Gavinana e importanti novità sono attesi per il lungarno Pecori Giraldi a partire da fine giugno: i bus turistici andranno via. Per gradi, però, perché il parcheggio scambiatore P2 da 272 posti in viale Europa è già pronto all’uso. Mentre sono in corso i lavori sia per l’adeguamento del P1 subito adiacente da 196 posti per un totale di 468 parcheggi per auto, sia del P3 accanto al Viola Park per altri 358 stalli.

"È una prima risposta importante - ha detto la sindaca Sara Funaro presente ieri all’inaugurazione -. Ricordo che abbiamo volutamente lasciato gratuiti i parcheggi per tutto il periodo della realizzazione dei lavori a favore dei residenti allo scopo di diminuire il più possibile i casi legati all’impatto dei cantieri". Bene tutto, ma lo scettico di turno direbbe: quale interscambio se ancora la linea 3.2.1 ancora non è operativa? "In realtà aprire un parcheggio coi cantieri in corso è dare un segnale ai residenti - la replica secca di Funaro -. Abbiamo lavorato per restituire ai cittadini altrettanti, se non di più, parcheggi sottratti coi lavori della tramvia".

L’assessore alla Mobilità, Andrea Giorgio, si sofferma proprio su questo punto: "Dopo aver posato a poca distanza il primo binario era importante simbolicamente consegnare ai fiorentini la prima opera. Di per sé importante non solo a fine linea, perché a 10 metri di distanza ci sono le fermate degli autobus. Quindi il parcheggio di viale Europa sarà scambiatore fin da subito: tutti coloro che vorranno entrare in città da qui potranno lasciare gratis per due anni la propria auto, montando oggi sul bus domani sulla tramvia". Quanto alle lavorazioni, gli uffici di Palazzo Vecchio e le ditte sono al lavoro per "provare ad anticipare la partenza di tre cantieri di qualche mese", ha promesso Giorgio. Tanto che da ieri sera è scattata la terza fase del cantiere B1 sul viale Matteotti che andrà a interessare il tratto da via Benivieni al cantiere già attivo relativo alla nuova cameretta di Publiacqua (direzione piazza Donatello). Tra stanotte e sabato sarà attivata la nuova viabilità e allestita la cantierizzazione. Confermate le due corsie per senso di marcia, percorsi pedonali e ciclabili invariati, nessuna variazione per i bus. A proposito di bus turistici, Palazzo Vecchio sta per varare la ricetta anti-ingorgo sul Lungarno Pecori Giraldi: "Quello è uno dei cantieri che realisticamente verrà anticipato - ha ammesso Giorgio -. Abbiamo definitivo alcune alternative, lunedì saranno analizzate in giunta per poi aprire un confronto con tutti gli attori interessati, sia l’ente che gestisce il servizio dei bus turistici che le guide".

"Noi su questo andiamo avanti perché se il cantiere partirà dai primi di luglio è evidente che non potranno rimanere quei bus che, già in giorni come questi, come sempre accade, danno particolarmente fastidio al traffico. Allora cogliamo l’occasione del cantiere per spostarli qualche giorno prima dell’inizio di luglio, dato che la nostra intenzione è sempre stata quella". Dove però confluiranno questi bus, ancora non è dato sapere. "Basta allestire una situazione tale da garantire la discesa dei passeggeri e lo stazionamento dei bus".