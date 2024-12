Cantiere al Franchi: oggi il vertice in prefettura

C’è anche la questione stadio in questi giorni sospesi fra il dramma di domenica e la speranza di ieri. L’obiettivo condiviso è quello di accelerare i lavori di ristrutturazione del Franchi che dovrebbero finire non prima del 2029 (ma il cronoprogramma ancora non c’è), così oggi in prefettura si terrà il vertice richiesto nei giorni scorsi dalla sindaca Sara Funaro alla prefetta Francesca Ferrandino "attestate le criticità" dei cantieri allo stadio.

All’incontro di oggi, oltre al Comune di Firenze, con la sindaca Funaro, e alla Fiorentina, parteciperanno anche il governatore Eugenio Giani, esponenti della Lega calcio, il neo primo cittadino di Empoli, Alessio Mantellassi, e i rappresentanti del club azzurro. Si farà il punto sui cantieri con al centro della discussione i tempi ed i costi. La scorsa settimana a fare una mossa è stata la Fiorentina, che ha richiesto al Comune il dossier Franchi per capire esattamente quale potrebbe essere l’investimento da fare. Sembra che la società stia valutando di intervenire, nel caso, per coprire i costi della copertura di metà maratona, la Ferrovia e gli interventi previsti per la tribuna. I viola però vogliono garanzie sul controllo e una concessione lunga. Non sembrano invece interessati all’ipotesi di giocare qualche gara al Castellani di Empoli (capienza di circa ventimila posti). Del resto anche l’ex sindaca Brenda Barnini aveva detto di no all’ipotesi e la linea non è cambiata col successore Mantellassi. Ad Empoli ci sarebbero problemi di gestione dell’ordine pubblico, con due squadre di serie A ad alternarsi nell’impianto, e soprattutto anche per lo stadio Castellani è in programma un intervento di restyling che partirà il prossimo settembre.

Al tavolo di oggi si discuterà di tutto, anche se ormai è impossibile arrivare alla festa del centenario della Fiorentina (agosto ’26) con i cantieri finiti come auspicava l’ex sindaco Dario Nardella. Adesso l’obiettivo è cercare di recuperare magari un anno – cioè un’intera stagione di campionato – o qualcosa in più rispetto al ’29.