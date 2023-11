"Canti di Resistenza: Quattro Gruppi Musicali per la Giornata delle Forze Armate" Quattro gruppi canteranno e suoneranno oggi al Teatro Affratellamento per celebrare le forze armate italiane e la vittoria della Prima guerra mondiale. Musiquorum, Ribelli in Cor, Or'Coro e Egin proporranno canti popolari, resistenze e vari stili musicali.