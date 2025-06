Cannara supera la Sestese ai rigori e vola in finale playoff Eccellenza

CANNARA 3 SESTESE 1 d.c.r. (0-1 d.t.r., andata 1-0)

CANNARA: Stefanelli, Subbicini, Ricci, Schvindt (46’st Della Vedova), Bertaina En., Roselli, Ferrario (29’st Luparini), Montero, Bertaina El., Camilletti, Vitaloni (32’st Cardoni). A disp.: Liotti, Lupi, Maselli, Facchini, Zaccheo, Baglioni. All.: Ortolani.

SESTESE: Giuntini, Pisaniello, Cucinotta, Matteo L., Biondi, Cirillo, Dianda (32’st Pisaneschi), Safina (32’st Sarp Papa), Berti (1’pts Manganiello) Ciotola (10’st Casati), Ermini (7’pts Piccini). A disp.: Tognoni, Piccini, Robi, Fiorentino, Gori. All.: Polloni.

Arbitro: Cisternini di Seregno (Orlando di Modena e Dri di Reggio Emilia). IV ufficiale Ferrara di Roma.

Marcatori: 4’ pt Ermini. Sequenza rigori: Luparini (C) gol, Cirillo (S) palo, Della Vedova (C) parato, Manganiello (S) gol, Montero (C) gol, Giuntini (S) parato, En. Bertaina (C) fuori, Pisaneschi (S) traversa, Camilletti (C) gol.

Note: espulsi al 24’ pt El. Bertaina (C), all’8’ st Pisaniello (S), al 5’ pts Casati (S) tutti per somma di ammonizioni, al 16’ sts Biondi (S). Spettatori 500 circa.

La Sestese dice addio alla serie D, un sogno che alla fine sembrava possibile, ma che ha avuto un risveglio amarissimo, peraltro nella maniera più beffarda: quella dei calci di rigore dopo una maratona durante la quale i rossoblù sestesi non sono riusciti ad andare oltre l’1-0, stesso risultato conquistato a Sesto dalla squadra della provincia di Perugia. Alla formazione di Polloni, nel ritorno della semifinale nazionale dei playoff di Eccellenza, non basta ribaltare la sconfitta dell’andata perché sono i rigori a spianare la strada della finale al Cannara. Allo Spoletini Safina e compagni giocano una gran partita nel primo tempo. Vanno subito in vantaggio con Ermini, abile a trovare il diagonale vincente sulla punizione di Cirillo. Poi si ritrovano anche con l’uomo in più, dopo il rosso al bomber cannarese Elian Bertaina al 24’.

Nella ripresa però sale il nervosismo su entrambi i fronti. Ne fa le spese Pisaniello espulso al 53’. Poi più calci che calcio. Si va ai supplementari e la Sestese chiude addirittura in 8 per i rossi a Casati e Biondi.

Dal dischetto il Cannara è più freddo. Per la Sestese va a segno il solo Manganiello. Sul dischetto si presenta anche il portiere Giuntini, ma sbaglia. Non sbaglia invece il capitano cannarese Camilletti e i rossoblù volano in finale contro il Pinerolo, continuando nel sogno che per la Sestese si è invece trasformato in incubo.