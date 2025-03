Il calcio e l’amore per gli animali. Cani in campo coi calciatori per sostenere le adozioni

Firenze, 26 marzo 2025 - Una giornata di sport dedicata alle adozioni dei cani. L’iniziativa è stata studiata dal San Donato Tavarnelle Calcio, squadra che milita nel girone E della serie D, ed ha trovato sin da subito la piena collaborazione da parte del Parco degli Animali di Firenze. L’obiettivo è semplice ma importantissimo: sensibilizzare sul tema dell’adozione dei cani, unendo tale sentimento a una partita di calcio. Per questo domenica 30 marzo alle ore 15 allo stadio ‘Pianigiani’ di Tavarnelle val di Pesa, in occasione della partita fra il San Donato Tavarnelle e il Follonica Gavorrano, l’ingresso in campo dei giocatori sarà accompagnato dai cani del Parco degli Animali di Firenze.

L’iniziativa che è stata promossa dalla società San Donato Tavarnelle Calcio assieme al Parco degli Animali del Comune di Firenze per rafforzare la necessità di aiutare sempre più strutture di aiuto per gli animali, amplificando tale bisogno con palcoscenici sportivi, come quello di una partita di calcio. “Ringraziamo per questa lodevole iniziativa di sensibilizzazione e di promozione delle adozioni dei nostri cani – ha detto la vicesindaca e assessora all’ambiente del Comune di Firenze Paola Galgani – perché ci sono ancora tanti cani che aspettano una casa, ed è molto utile l’attività di promozione delle adozioni messa in piedi dal San Donato Tavarnelle. Chiunque voglia venire a conoscere il nostro Parco degli animali e tutte le attività sociali che svolge è il benvenuto”.

Stamani, (mercoledì 26 marzo) una delegazione di giocatori giallo blu si è recata in visita a Firenze al Parco degli Animali per conoscere da vicino la struttura, il personale che vi lavora e vedere i quattro zampe che sono diventati sempre più parte delle famiglie. Il Parco degli Animali di Firenze, inaugurato nel 2011, è il canile rifugio ufficiale del Comune di Firenze che attualmente ospita 50 cani (con capacità per oltre 100). La struttura è gestita direttamente dal Comune con il supporto di una Cooperativa Sociale e dei volontari dell'Associazione ATA PC.

Dotato di ambulatorio veterinario completo e ampi spazi verdi, il Parco registra circa 100 adozioni annuali ed è convenzionato con altri 18 comuni della zona. Oltre all'accoglienza degli animali, la struttura promuove progetti educativi con le scuole e programmi di inserimento lavorativo per persone in difficoltà. Il Parco degli Animali di Firenze, oltre ad essere presente domenica 30 marzo allo stadio ‘Pianigiani’ di Tavarnelle val di Pesa, avrà uno spazio informativo all’interno dell’impianto per informare gli sportivi delle attività che avvengono in questa struttura e sensibilizzare ancora una volta sul tema dell’adozione.