Cane intrappolato sull’orlo di un dirupo: salvato dai vigili del fuoco

Dicomano (Firenze), 6 maggio 2025 – I pompieri del distaccamento di Borgo San Lorenzo, del comando provinciale di Firenze, sono intervenuti alle 20,25 di ieri sera, 5 maggio, per portare in salvo un pastore tedesco che si era trovato in difficoltà, bloccato in un dirupo nel Comune di Dicomano.

A rendere più arduo il recupero da parte del proprietario era la condizione del suolo, reso scivoloso dalla pioggia. La squadra dei Vigili del fuoco giunta sul posto ha saputo ancorarsi adeguatamente, permettendo la discesa in sicurezza fino a raggiungere l’animale. Successivamente il cane è stato recuperato e riconsegnato incolume al suo proprietario.