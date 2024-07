"Campi liberi" allarga gli orizzonti. Il Teatrodante è senza confini con Drusilla, Ovadia e Orlando

Emma Dante, Stefano Massini, Drusilla Foer, Silvio Orlando, Concita De Gregorio, Aldo Cazzullo, Gaia De Laurentiis, Moni Ovadia, Paolo Jannacci: sarà all’insegna dei grandi nomi della cultura e del palcoscenico "Campi liberi", la stagione 2024/2025 del Teatrodante Carlo Monni che ufficializza la partenza della collaborazione fra Piero Pelù, consulente artistico del teatro e Fondazione Accademia dei Perseveranti, a cui il Comune di Campi ha affidato la gestione del comparto cultura della città.

Stagione presentata ufficialmente ieri (si possono già fare gli abbonamenti con prezzi inalterati rispetto a quella passata) e che, dal 12 ottobre 2024 al 30 aprile 2025, proporrà dieci spettacoli, quattro eventi speciali e, fra le novità, una sezione dedicata alla musica live a rafforzare il rapporto di collaborazione con Pelù.

"Le migliori cose nascono dal basso", parole tratte dal brano "Picasso" del nuovo album "Deserti", riassumono alla perfezione la filosofia del cartellone, come ha sottolineato Cristina Giachi, presidente della Commissione beni e attività culturali della Regione: "Campi non dà l’ultima parola al disastro che l’ha colpita nel novembre scorso, ma dà anche un grande segnale a tutto il territorio dell’area fiorentina".

Il rapporto instaurato con Pelù trae origine, infatti, dalle varie iniziative che lo storico cantante fiorentino, insieme a Stefano Massini, ha organizzato a favore degli alluvionati, instaurando, più che una collaborazione professionale, "un vero e proprio rapporto di amicizia con il territorio campigiano", come ha ribadito la direttrice generale di Fondazione Accademia dei Perseveranti, Sandra Gesualdi. "Quello che presentiamo – ha aggiunto il sindaco Andrea Tagliaferri – è il frutto di un lavoro corale e di una cultura intesa come crescita per la comunità". "Gli spettacoli scelti – ha concluso Pelù - sono tutti di qualità con nomi importanti a livello nazionale e internazionale, a sottolineare che la cultura del teatro civile trova un suo fulcro a Campi".

Inaugurazione affidata a Drusilla Foer, nei panni della dea dell’amore in "Venere nemica", testo scritto con Giancarlo Marinelli, che la vedrà sul palcoscenico in un nuovo allestimento che debutta al Teatrodante. Info: www.teatrodante.it