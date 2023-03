"Campi Domani", ecco tutti i nomi Dodici candidati per Montelatici

"Campi Domani", la lista civica che sostiene la candidatura a sindaco di Antonio Montelatici, ufficializza i primi dodici nominativi dei candidati al consiglio comunale di Campi Bisenzio. Si tratta di sei uomini e sei donne, "con esperienze – si legge in una nota – di vita e lavorative diverse, espressione delle varie aree del territorio campigiano". In lista, dunque, Girolamo Auddino, detto Mimmo; Andrea Falsetti, nato nel 1953, ex agente di commercio in pensione, dal 1995 al 2004 è stato consigliere comunale di Forza Italia e successivamente assessore al personale, polizia municipale e viabilità di Campi; Alessandro Gensini, già candidato nel 2013 nella lista Alleanza Cittadina per Campi, è il portavoce di Campi Domani; Andrea Li Puma, medico di medicina generale a Campi; Niccolò Pittalis e l’ex farmacista Edoardo Rossi.

Le donne in lista sono: l’avvocato Annamaria Dario; la pensionata Luana Gabbiani; Shuangjian Hu, detta Giulia, presidente dell’associazione culturale italo-cinese per l’istruzione; Irene Iantorno, figlia dell’ex consigliere comunale Arturo Iantorno; Diletta Marzi, già candidata nel 2013 nella lista Alleanza Cittadina per Campi e l’architetto Mariella Nives. La lista ricorda che fino al 31 marzo è aperta la campagna d’ascolto "La Campi che vorrei...".

Barbara Berti