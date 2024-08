Mezzo pesante in avaria, caos nel tratto fiorentino dell’A1. Lunghe code verso Roma

Firenze, 30 agosto 2024 – Code e disagi in A1 per un mezzo pesante in avaria nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Colpa di un mezzo pesante in avaria che si è fermato poco dopo all’interno della galleria ‘San Donato’, in direzione Roma.

Le code sono arrivate fino a 7 chilometri. Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, il traffico è stato deviato a lungo su una corsia. Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma, è statp consigliato di uscire alla stazione di Firenze Sud e rientrare in autostrada alla stazione di Incisa, dopo aver percorso la viabilità esterna.