Cambia la viabilità in via di Montughi e via Stibbert

Firenze, 9 ottobre 2024 – Cambia la viabilità a Firenze, per i prossimi giorni, in via di Montughi e via Stibbert per un intervento edile. Fino all'11 ottobre infatti la circolazione sarà interrotta in via di Montughi, tra iva Bolognese e via Stibbert: sono previsti anche divieti di sosta. Circolazione interrotta anche in via Stibbert, tra via Vittorio Emanuele II e via di Montughi. Questo il percorso alternativo per via Bolognese: è necessario percorrere via Vittorio Emanuele II, via Trieste, via Trento e arrivare così in via Bolognese. Sempre a Firenze resta confermata la chiusura notturna in via Romana, nel tratto via del Ronco-via Santa Maria per un intervento con piattaforma aerea. Il provvedimento sarà in vigore dalle 22 alle 23.59. Previsto anche un senso unico da via del Campuccio in direzione di via Santa Maria.