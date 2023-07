Calenzano per l’Emilia Romagna Ecco il conto corrente per gli aiuti

"Calenzano per l’Emilia Romagna": il Comune ha aperto il conto corrente dove versare gli aiuti che andranno ai territori e alle popolazioni colpite dalle alluvioni dello scorso maggio. Il numero del conto presso Unicredit, tesoreria del Comune, è: IT16P0200838103000106781403 . A fine maggio si è costituito il Comitato, capofila il Comune di Calenzano, con le associazioni del territorio che si occupano di solidarietà e protezione civile, aperto a tutte le realtà associative che vogliano promuovere iniziative per raccogliere fondi e le adesioni sono state molte. Sia le associazioni sia i cittadini che volessero fare donazioni potranno utilizzare il conto corrente. L’obiettivo è individuare un ente locale con cui "gemellarsi" per individuare insieme un intervento specifico, in modo da portare un aiuto concreto alle popolazioni colpite.