Calendario dei Bianchi di Santo Spirito contro la violenza di genere. La presentazione con l’assessora

Presentato il calendario 2025 dei Bianchi di Santo Spirito alla presenza dell’assessora alle tradizioni popolari Letizia Perini e del presidente della società del Calcio storico fiorentino Marino Vieri. "Ringrazio i Bianchi di Santo Spirito che ogni anno dedicano tempo ed energie per poter devolvere il ricavato ad un’associazione del territorio - ha dichiarato l’assessora alle tradizioni popolari Letizia Perini - in questo caso è stata scelta l’associazione ‘Resto io’ per prevenire e contrastare la violenza di genere di ogni forma e tipo. Mi fa ancora più piacere associare questo messaggio con una tradizione così importante per la nostra città". Il prezzo del calendario prevede un contributo minimo di 10 euro, è in vendita alla palestra dei Bianchi in piazza del Carmine. Foto di Maurizio Rufino.