Firenze, il caldo sembra non finire mai: codice giallo e poi due giorni di arancione

Firenze, 7 agosto 2024 – E’ ancora allerta caldo a Firenze. Il bollettino elaborato nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal Ministero della Salute, segnala per oggi un'allerta gialla che diventerà arancione da domani e venerdì. Insomma, quest’estate particolarmente torrida non accenna a mollare la presa. Del resto, è atteso da questo fine settimana un ulteriore innalzamento delle temperature, che arriveranno anche a 40-41 gradi. Per chi è in città, l’ennesima brutta notizia.

Previsioni meteo: si va verso i 40 gradi

Per affrontare le ondate di calore, il Ministero della Salute ha pubblicato un decalogo con semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione per ridurre le conseguenze nocive del caldo:

Non uscire nelle ore più calde: evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 18.

Migliorare l’ambiente domestico e di lavoro: utilizzare tende e oscuranti per schermare le finestre esposte a sud e sud-ovest, impiegare l'aria condizionata con moderazione e fare attenzione all'uso dei ventilatori.

Bere molti liquidi: è fondamentale mantenersi idratati, preferendo acqua e frutta fresca. Gli anziani devono bere anche senza sentirne lo stimolo. Consultare un medico in caso di patologie che richiedano un controllo dell'assunzione di liquidi.

Moderare l’assunzione di caffeina ed evitare bevande alcoliche.

Fare pasti leggeri: la digestione aumenta la produzione di calore nel corpo.

Vestire comodi e leggeri: utilizzare indumenti in cotone, lino o fibre naturali. All’aperto, indossare cappelli chiari e occhiali da sole con filtri UV.

In auto, ventilare l’abitacolo prima di iniziare un viaggio: regolare la temperatura a circa 5 gradi in meno rispetto all'esterno e non lasciare mai bambini o animali in macchina.

Evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde: se si fa attività fisica, bere molti liquidi e considerare l'uso di integratori. Offrire assistenza alle persone a rischio, in primis anziani che vivono da soli. Dare molta acqua fresca agli animali domestici