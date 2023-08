Caldo, codice rosso fino a domani Ieri due gradi in meno ma è meglio non abbassare la guardia

Prorogato fino a domani il codice rosso per il caldo a Firenze. Secondo il nuovo bollettino del ministero della salute, l’ondata di calore proseguirà quindi per altri due giorni, in attesa di un radicale cambio di scenario, con temporali, vento forte e temperature in picchiata già nei primi giorni della prossima settimana.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Ieri il picco della stazione di Firenze Orto Botanico è stato 39,6°, due in meno del giorno precedente. Queste condizioni climatiche comunque rappresentano un rischio per la salute della popolazione.