Cai Nuovo sentiero per un eroe

di Sandra Nistri

Un nuovo sentiero sulle orme del ‘calvario’ di Padre Eligio Bortolotti. Domani, nell’ambito delle celebrazioni in memoria del sacerdote ucciso il 5 settembre 1944, a soli 32 anni, da reparti tedeschi in fase di ripiegamento, sarà inaugurato un percorso escursionistico a lui dedicato. L’iniziativa di aprire questo nuovo sentiero tematico è della Sezione Cai di Sesto e della parrocchia di San Jacopo a Querceto. E proprio dalla chiesa di cui Bortolotti fu parroco, alle 8.45, partirà la camminatapellegrinaggio verso il cippo a lui dedicato, che si trova tra Baroncoli e Case Spugnoli. Saranno presenti sia le autorità dei Comuni di Sesto e Calenzano, sia quelle ecclesiastiche. Il tempo di percorrenza per arrivare al monumento sarà di circa un’ora e mezzo.

L’itinerario prende il via dalla parrocchia per toccare il sentiero Cai 601, Collina, via della Chiosina, Chiesa di Santa Maria a Morello, Sentiero Cai 609, fino ad arrivare al Cippo nei pressi di Baroncoli, che ricorda il sacrificio eroico di Padre Eligio: nell’estate del 1944 infatti il parroco, originario del Trentino e che parlava bene il tedesco, si prodigò per aiutare in ogni modo i suoi parrocchiani, scegliendo di non lasciare Querceto pur sapendo di essere in grave pericolo. E lì fu infatti arrestato il 4 settembre 1944 e fucilato il giorno successivo.