Cadavere rinvenuto a Figline: probabile sia Claudio Bindi

Figline Incisa Valdarno (FI), 06 aprile 2023 - Ci sono alte possibilità che sia di Claudio Bindi il cadavere in avanzato stato di decomposizione ritrovato in un bosco nel territorio comunale di Figline, in zona Brollo. Il corpo non è riconoscibile, ma gli indumenti trovati sono molto simili a quelli indossati dall’uomo di 62 anni scomparso il 4 marzo da Castelfranco di Sopra (Ar). Uscito dalla sua casa di Pulicciano per andare a tagliarsi i capelli a Piandiscò, non è mai arrivato a destinazione. Le sue ultime immagini riprese da una telecamera di sorveglianza lo hanno inquadrato proprio verso la stazione di Figline, Comune confinante con quello di residenza dell'uomo. A individuare il corpo senza vita nel bosco è stata una giovane coppia che stava facendo una passeggiata. Incuriosita da una buca che sembrava la tana di un animale, si è affacciata e ha scorto il cadavere, dando poi l’allarme. I carabinieri della stazione di Figline sono intervenuti insieme al 118 e ai vigili del fuoco. Subito il pensiero è andata a Claudio Bindi, del cui caso si è interessato anche il noto programma tv “Chi l’ha visto”. È stata allertata la famiglia alla quale sono stati fatti vedere gli indumenti rimasti sul corpo. Somigliano a quelli del loro caro scomparso un mese fa. Ma sarà l’autopsia, in programma domani all'istituto di medicina legale di Firenze, a dare un nome a quel cadavere, con il tracciamento del Dna e il riconoscimento delle impronte digitali. Sarà presente anche la famiglia di Bindi.