Caccia al tesoro per il centro di Firenze

Domani pomeriggio Legamidarte propone ’Cinta d’eterni allori. Firenze e i suoi geni’, la caccia al tesoro gratuita tra arte, storia e musica per le vie della città con performance musicale e teatrale alla Gonzaga University in Florence. Si tratta di tre eventi distinti, ma strettamente legati tra loro, rivolti alle famiglie, ai residenti e ai turisti che vogliono scoprire quanto la genialità artistica fiorentina abbia determinato soprattutto tra Trecento e Seicento grandi innovazioni sia nel campo dell’arte e della scienza che in quello della musica.

Nel concerto, eseguito dal vivo dall’ensemble, saranno cantati da Selene Papeschi testi di poesie di Leonardo da Vinci, musicate appositamente da Marco Bucci, mentre una breve performance teatrale, scritta da Marco Papeschi, suggellerà l’evento con la celebrazione della genialità fiorentina in cucina: Leonardo da Vinci e Sandro Botticelli saranno i protagonisti di un divertente battibecco nella trattoria de ’Le tre rane’, da loro realmente gestita, e si sfideranno nell’offrire specialità enogastronomiche al pubblico.

Il ritrovo per la partenza della caccia al tesoro è alle 14.45 nel piazzale degli Uffizi (lato corto verso l’Arno); alle 17 è previsto l’arrivo presso la Gonzaga University in Florence (via La Pira 11/13) e inizio del concerto. Prenotazione obbligatoria: 3337480487 o [email protected].