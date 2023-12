Cabaret - The Musical con Arturo Brachetti . Diana Del Bufalo nei panni di Sally

Da oggi fino al 3 gennaio al Teatro Verdi di Firenze sarà in cartellone ’Cabaret - The Musical’, il nuovo spettacolo messo in scena da Arturo Brachetti e Luciano Cannito. Una rappresentazione, che mescola brani musicali con una storia d’amore. Lo spettatore si potrà immergere nel lusso e nella decadenza della Berlino degli anni ’30, una città, ai tempi, all’avanguardia su tutto, un’isola felice nella Germania dove stava emergendo il nazismo. ’Cabaret’ narra la storia di un americano sbarcato a Berlino che incontra e si innamora di Sally (l’attrice Diana Del Bufalo). Fulcro della narrazione è il Cabaret Kit Kat Club dove Emcee (Arturo Brachetti), si prende gioco della libertà sessuale e del potere. L’arrivo del nazismo spegne questa libertà per lasciar posto al periodo nero che la storia punirà. Programma: oggi e domani alle 20.45, il 31 dicembre alle 17 e alle 21, martedì e mercoledì prossimi alle 20.45. Per ulteriori informazioni: www.teatroverdifirenze.it.