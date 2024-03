Buti scioglie la riserva: "Resto". Correrà un’altra volta da sindaco

Giampaolo Buti ha deciso. Si ricandida a sindaco del Comune di Firenzuola, alla guida di una lista civica di centrodestra. I suoi sostenitori si sono incontrati, e hanno già predisposto anche la lista – mancherebbero un paio di nomi -. Buti un attimo di incertezza, sul candidarsi, lo aveva avuto: "Questi sono stati cinque anni impegnativi – dice -, tra pandemia, frane e alluvioni, caro energia causato dalle guerre. Vicende che ci hanno messo a dura prova. Ora ne siamo usciti, e sperando in un periodo più ‘normale’, vorremmo nei prossimi cinque anni dedicarci al nostro paese e stare a fianco delle persone e delle imprese per far crescere Firenzuola".

Buti conferma l’impegno a rimanere il Comune mugellano con le tasse e le tariffe più basse, nota segnali positivi per lo sviluppo economico – "penso all’ampliamento di un’attività produttiva che creerà nuovi posti di lavoro, penso all’espansione dei mercati per il comparto della pietra serena" , insiste sull’importanza dell’agricoltura biologica – "qui da noi la produzione bio è al 70%, ci vuole il distretto biologico, e ci vuole al più presto, purtroppo l’Unione dei Comuni è in ritardo", e del turismo, compreso quello gastronomico. Sul commercio lancia un nuovo impegno: "Pensiamo a incentivi – dice Buti - per favorire il ricambio generazionale nei negozi del capoluogo". E non dimentica la cultura: "Stiamo facendo un lavoro importante, anche con risvolti turistici, per lo sviluppo dell’area archeologica di Bruscoli, sia il sito medievale che quello etrusco, e con la collocazione dei bronzetti etruschi nel nostro museo, prevista nei prossimi mesi". Il raccordo con l’autostrada è ancora da realizzare, ma il sindaco evidenzia che passi concreti sono stati finalmente fatti: "C’era un semplice impegno a realizzare l’opera, ora ci sono, pur con tempi troppo lunghi, i progetti". Buti chiude con una battuta sul competitor del centrosinistra: "Vediamo che candidato sceglieranno. Se sarà confermato il nome che si ipotizza, lo ritengo inadatto, perché per amministrare un Comune come Firenzuola non basta la buona volontà di un giovane".

Paolo Guidotti