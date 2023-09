Bus universitari. Ecco l’accordo. Costerà 50 euro

Un nuovo incontro ieri. Per trovare una soluzione ormai prossima. Anche se il cerchio non è stato chiuso lo sarà nei prossimi due giorni. La polemica scoppiata per la cancellazione della convenzione che consentiva – a costo zero, in quanto già compreso nella carta dello studente – agli universitari di avere l’abbonamento gratuito ai mezzi di trasporto pubblico rischiava di azzoppare la maxi campagna del Comune che intende fidelizzare nuovi clienti al mezzo pubblico con la super promozione degli abbonamenti annuali al costo di 50 euro.

La decisione dell’Università di interrompere la convenzione aveva sollevato la protesta degli studenti. Ieri il sindaco Dario Nardella e il governatore toscano Eugenio Giani hanno nuovamente incontrato la rettrice Alessandra Petrucci. Insieme hanno trovato la quadra: gli uffici stanno quantificando il costo da trasferire a Autolinee Toscane e sarà suddiviso per tre. L’Università non ha intenzione, nella logica di dimagrimento dei costi, di ripristinare l’intero contributro all’interno della carta dello studente. L’ateneo fiorentino aveva fatto retromarcia sui 3 milioni di sua competenza. Comune e Regione sono disposti ad aumentare il proprio contributo che non era mai venuto meno. E a questo punto suddividere la spesa in tre. Gli studenti che devono fare l’abbonamento dunque sono invitati ad aspatter ancora qualche giorno. La nuova formula sarà presentata a breve e consentirà agli studenti di abbonarsi a tutti i mezzi del trasporto pubblico con cinquanta euro annuali. Quindi non più attraverso lo strumento della carta dlo studente che era destinato ai 53mila iscritti all’università. Si tratta di una misura, sottolinea il sindaco, "che ha avuto grande successo. Dall’Università arrivano messaggi ottimistici, quindi siamo fiduciosi che, con il contributo di tutti, si possa arrivare a confermare un modello eccellente", dice facendo capire che la soluzione è vicina. Del resto "è abbastanza assurdo lanciare una campagna per gli abbonamenti a 50 euro per gli studenti delle superiori, e non rinnovare la convenzione per gli universitari".

Ilaria Ulivelli