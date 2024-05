Brt e Gls, dipendenti in sciopero: "Con questi salari non viviamo"

SESTO FIORENTINO

Brt e Gls, lavoratori in sciopero, per il rinnovo del contratto nazionale della logistica scaduto il 31 Marzo. Ieri davanti ai cancelli delle due aziende diversi dipendenti si sono riuniti chiedendo un adeguamento salariale: "In questi anni i prezzi sono saliti alle stelle – dicono– mentre i salari sono rimasti fermi. È diventato impossibile vivere con gli stipendi attuali. Oggi scioperiamo – continuano i lavoratori – per chiedere un aumento di 300€ lordi nel nuovo contratto, più scatti di anzianità e più retribuzione per il lavoro notturno". I dipendenti fanno sapere che lo sciopero di ieri era solo il primo passaggio di una "lotta unitaria di tutti i sindacati di base per sostenere la piattaforma di rinnovo del Ccnl".

Si svolgerà oggi, invece, a Sesto Fiorentino il tradizionale corteo dei sindacati per il 1° maggio: partirà alle 10,15 da piazza Ginori dove terminerà con gli interventi del sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri e della segretaria della Cisl Erika Caparrini. Saranno presenti i sindaci dei Comuni della Piana. "Del 1° Maggio non possiamo fare a meno – spiegano da Cgil, Cisl e Uil –. Nelle nostre piazze vogliamo ragionare di responsabilità di tutti verso un’Europa di pace e di giustizia sociale: non c’è lavoro dignitoso senza pace duratura, capace di superare le barriere sociali, religiosi e ideologiche". Per questo il tema scelto è "Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale".