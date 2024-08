Brividi Memorial Fanini. E a Campi arriva Moser

Scatterà nel pomeriggio di giovedì ancora da Campi Bisenzio, il 28° Giro della Toscana femminile-Memorial Michela Fanini, premondiale a tappe di 4 giorni dal 29 agosto a domenica 1° settembre con arrivo finale a Montecatini Alto.

Il percorso della corsa che avrà un campo di partenti di lusso, è stato presentato dalla S.C. Michela Fanini e dal suo patron e direttore organizzativo Brunello Fanini presso l’Auditorium della BCC Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata. A fare gli onori di casa la presidentessa del Comitato Esecutivo della Banca, Sandra Bongi, il consigliere Mutua Alta Toscana Franco Benesperi.

Tra gli ospiti ci sono il governatore della Toscana Eugenio Giani, il presidente Regionale del Coni Simone Cardullo, del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti, un campione del ciclismo, Silvio Martinello e una campionessa Edita Pucinskaite.

La corsa ricorderà Michela Fanini e la sua mamma Giulietta, e per la prima volta in 28 edizioni, ci sarà una madrina, Mara Mosole ex campionessa del pedale e Francesco Moser. La Mosole e Moser accompagneranno la carovana del "Toscana" dall’inizio alla fine incontrando gli sportivi. Tra i premi speciali della corsa, quelli artistici ed apprezzati, firmati dai ragazzi della Fondazione MAIC (Maria Assunta in Cielo) di Pistoia. Sono 160 le atlete iscritte in rappresentanza di 27 squadre, tra le quali 18 straniere, con tre team provenienti da altri Continenti).

Il percorso: 29/8 Campi Bisenzio (crono individuale ore 16, km 2,220); 30/8 Quarrata-Serravalle Pistoiese km 110,2; 31/8 Segromigno in Piano-Segromigno in Piano km 116,8; 1/9 Lucca (ritrovo), via ufficiale da Capannori con arrivo a Montecatini Alto di km 129.

Antonio Mannori