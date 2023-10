Brillante, rinasce il teatro operaio e popolare

"Brillante". Perché la cultura porta luce e illumina tutto ciò che la circonda e lo scopo del nuovo centro culturale che rinasce nel Circolo Arci Lippi è proprio questo. Un nuovo nome, nuovi spazi e una programmazione completamente rinnovata in uno spazio, già sede del teatro del vernacolo, che riapre al pubblico il 3 novembre in via Fanfani, sotto la direzione artistica di Arci Firenze e con la collaborazione, oltre che del circolo Lippi, anche dell’associazione Music Pool. Aperto alla musica dal vivo, ai festival, alle rassegne, ai momenti seminariali e alle conferenze. Un faro nella notte che non dimentica la periferia della città e che guarda al futuro, senza dimenticare il legame forte con le tradizioni popolari del quartiere. Il teatro fu costruito, dagli operai del Pignone, negli anni ’50 in uno dei rioni popolari più popolati della periferia fiorentina e per anni ha svolto la funzione di spazio di aggregazione sociale e punto di riferimento culturale per i lavoratori e le lavoratrici di Rifredi e di tutta Firenze Nord. Il nuovo centro culturale potrà accogliere fino a 175 spettatori con una biglietteria rinnovata e un nuovo foyer comprensivo di spazio bar. "Crediamo – dice Marzia Frediani, presidente Arci Firenze – che questa occasione sia una grande opportunità per la nostra città, perché in quel teatro vogliamo portare cultura, teatro e musica di alto profilo, mantenendo la collaborazione con il quartiere affinché la dimensione locale non venga perduta".

Si parte con i concerti come quello del 3 novembre dei Colleen Green, molti dei quali già inseriti nel progetto "Musica da abitare" curato da Associazione Music Pool, in collaborazione con Arci Firenze, per promuovere la crescita artistica e culturale delle periferie. Tra coloro che si esibiranno, Tommaso Novi, Marco Pirovano, Stefano Saletti e Banda Ikona, Edda, l’Orchestra della Fondazione Luigi Tronci e per finire spazio anche a una due giorni, il 14 e 15 dicembre, di Festival teatrale. Per il programma completo e i costi www.arcifirenze.it

Ludovica Criscitiello