Breakdance, che passione. Chiara Cesari campionessa italiana

Grande successo per una giovanissima ragazza della Valdisieve. La pontassievese Chiara Cesari, di 17 anni, in arte Spider Girl, si è classificata al primo posto ai recenti campionati di breaking categoria 16-18 anni. La ragazza negli ultimi giorni è stata inondata da messaggi di augurio per il proprio futuro. Fra questi, oltre all’Amministrazione comunale, anche quello del Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani. Un importante successo per la ballerina di Pontassieve che ha iniziato a ballare all’età di 5 anni nel corpo di ballo 51% Danza, diretto da Cristina Fiorini, scoprendo prestissimo la Break Dance e crescendo velocemente tanto da portare la sua arte sempre più lontano. Il colpo di fulmine fu proprio un esibizione di altri ragazzi a Pontassieve e da lì, con molti sacrifici, è partita la parabola di successo. Il traguardo raggiunto ai campionati italiani potrebbe anche aprirle le porte per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024, che per la prima volta includeranno anche la disciplina della Breaking. "Sarebbe per lei un ulteriore riconoscimento internazionale", spiega l’Amministrazione comunale di Pontassieve. Chiara, infatti, da 2 anni fa anche parte di una crew francese con la quale partecipa a Battle internazionali con ballerini provenienti da tutto il mondo e, inoltre, collabora con la Nazionale Italiana di Break Dance. Fra i tanti importanti premi vinti dalla ragazza troviamo anche il Battle of the Year Italy ed il terzo posto alla finale mondiale a Montpellier nel 2019. Un incredibile talento che la sta portando molto lontano anche grazie all’incredibile supporto della famiglia che la sta seguendo passo dopo passo in questa scalata verso il successo come atleta.