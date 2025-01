Botteghe storiche, altre dieci nell’albo

Dieci aziende nel 2024 hanno compiuto 40 anni di attività tutti trascorsi in territorio di Rignano. Per questo sono state iscritte nell’albo delle botteghe storiche rignanesi e hanno ricevuto una targa in cotto realizzata dalla ditta Corsiani Terrecotte di Rignano: a consegnarla è stato il sindaco di Rignano Giacomo Certosi insieme alla sua giunta, in visita nelle sedi delle varie attività. "In un momento davvero difficile per il commercio, questa targa è un riconoscimento e un ringraziamento per chi, da oltre 40 anni, offre un servizio importante nel capoluogo e nelle frazioni" ha detto il sindaco. Le new entry dell’albo sono De.Mas, La Pizzicheria di Lio, Olmi Calzature, il parrucchiere Morandi Valerio, Meini gioielli srl, la farmacia Pratellesi, l’Antica Macelleria Stoppioni, Da Pampurio, La bottega di Rosano e Arno Plast srl. Alle aziende storiche e alle tante attività rignanesi, ora si aggiungono anche due realtà nuove: si tratta del meccanico Luca Castelli, che si è trasferito da Bagno a Ripoli, e della ditta Cherfactory srl che produce e vende pasta fresca. Entrambe le aziende si sono insediate a San Donato in Collina: l’amministrazione comunale ha consegnato due pergamene di benvenuto ai titolari.

Manuela Plastina