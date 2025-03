Botteghe della salute. Il progetto si amplia fino alle frazioni

Si amplia, a Lastra a Signa, il progetto ’Botteghe della Salute’. Grazie a un accordo fra Anci Toscana e Comune, in collaborazione con la Misericordia di Malmantile e il circolo Arci Toscanini di Ginestra, l’iniziativa sarà ampliata, in particolare nelle frazioni di Malmantile e Ginestra.

Il progetto nasce per favorire l’accesso e la conoscenza dei servizi digitali soprattutto nelle zone più periferiche e distanti dai centri urbani, promuovendo i diritti di cittadinanza, con attenzione alle situazioni di marginalità sociale e territoriale.

"Con questa iniziativa – dice l’assessora con delega alle frazioni e alla smart city, Francesca Tozzi – vogliamo dare l’opportunità anche ai cittadini delle frazioni di avere un supporto per l’accesso ai servizi digitali, mediante l’apertura di due ulteriori sportelli, che si vanno ad aggiungere a quello già presente nel palazzo comunale. Ringrazio le associazioni che si sono da subito rese disponibili per attuare il progetto in particolare la Misericordia di Malmantile e il circolo Arci Toscanini di Ginestra Fiorentina."