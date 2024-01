Botte e minacce di morte al partner. Ma la vittima è il marito: "Ti strozzo"

Intimidazioni, violenze verbali e fisiche e addirittura minacce di morte brandendo come un’arma un foulard. "Ti strangolo con questo" gli ha detto. Una donna è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia a Figline Incisa, fermata in flagranza di reato. La vittima è il marito che per mesi ha subito angherie di ogni tipo, sopportate solo per tutelare la figlia minorenne. Finché l’ennesima minaccia di morte non lo ha convinto a chiamare il 112. Il matrimonio con la donna di origine albanese, che durava ormai da anni, è andato in crisi definitiva a settembre e si è trasformato in un crescendo di violenze verbali e non solo, con atteggiamenti da parte della moglie (secondo quanto riferito dall’uomo) sempre più ostili, minacciosi e pericolosi. Per due volte il marito si era rivolto alla caserma dei carabinieri: aveva segnalato le angherie subite dalla donna, disperato e impaurito. Ma poco dopo le aveva ritirate: temeva, ha spiegato, ripercussioni sulla figlia, che il babbo ha tentato di tutelare in tutti i modi. Ma il timore di una denuncia non ha certo fermato la furia della donna e le vessazioni sono andate avanti. Fino ad arrivare alla minaccia di ucciderlo con le sue mani, di strangolarlo appunto con un foulard. L’uomo ha dunque chiamato aiuto e composto il 112. Nel giro di pochi minuti sono intervenuti i carabinieri della stazione di Incisa Valdarno: al loro arrivo la donna aveva ancora in mano il foulard. Il racconto della vittima delle violenze ha portato all’arresto della moglie in flagranza di reato. L’accusa è maltrattamenti contro familiari o conviventi. La donna è stata portata alla casa circondariale di Sollicciano, in attesa della convalida da parte del Gip.