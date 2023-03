Prima edizione della borsa di studio dedicata a Leonardo Masotti

Il Professor Leonardo Masotti

Firenze, 24 marzo 2023- Anche quest'anno il Rotary Club Firenze e il gruppo El.En. hanno promosso una borsa di studio dedicata alla figura di Leonardo Masotti, accademico, imprenditore e socio rotariano del Firenze. La commissione, presieduta dal Professor Paolo Blasi, ha scelto la tesi di Luca Bergamaschi, Dottore in Ingegneria elettronica, per la tesi dal titolo “Modellizzazione di trasduttori IDT piezoelettrici con diverse geometrie degli elettrodi per ottimizzazione delle prestazioni”, che si è distinta fra le altre candidate per l'interessante tematica di grande attualità, particolarmente utile nell'ambito dello sviluppo industriale.



La borsa di studio Leonardo Masotti, del valore di 4.000 euro, è stata consegnata al vincitore dal presidente del Club Tommaso Nannelli durante l'incontro con i soci di lunedì scorso a Palazzo Borghese.

“Il nostro scopo con questo premio -spiega Giovanni Masotti, figlio del Professore- è quello di rendere omaggio all'impegno di mio padre nell'unire Università e Impresa, e al suo grande sogno di fare scienza realizzando idee capaci di fare del bene alla società e dare lavoro alle famiglie. Ricordare la sua figura servirà a stimolare uno spirito di emulazione, non per cercare fama e allori, piuttosto per condividere quel sano entusiasmo verso grandi avventure capaci di stimolare l'intelligenza dei giovani e di esportare all'estero l'eccellenza accademica e imprenditoriale del nostro Paese. I soldi della borsa di studio serviranno ad un ragazzo molto brillante che, del tutto casualmente, ha portato avanti qualcosa che anni addietro era stato stato avviato proprio da mio padre: lo studio di sensori capaci di monitorare le attività delle cellule abitative delle navicelle spaziali, per la sicurezza e l'integrità di strutture che devono essere il meno pesanti possibile, ma allo stesso tempo anche più sicure possibile”.



A comporre la commissione del premio sono stati il Professor Lorenzo Capineri, l’Ingegner Giovanni Masotti e l’Ingegner Michele Mannucci. Professore Ordinario di Elettronica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze, Leonardo Masotti è scomparso nell’aprile del 2021 ed è ricordato con affetto e ammirazione per essere stato un imprenditore noto a livello internazionale grazie alle sue ricerche e invenzioni legate al laser, alla medicina diagnostica e altre scoperte nel campo dell’elettronica. Masotti è stato presidente del Rotary Firenze nell’anno rotariano 2013-2014.