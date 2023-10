Borsa scambio Calenzano: il paese dei balocchi oggi al Delta hotel

Nuovo appuntamento con la borsa scambio del giocattolo, che richiama a Calenzano tanti appassionati, oggi 9-15 (ingresso a offerta) all’Hotel Delta Florence. I visitatori potranno trovare i più svariati giocattoli: fra l’altro molti modelli in pressofusione di auto e aerei insieme a bambole di ogni fattura e dimensione, da quelle in bisquit a quelle in celluloide, panno Lenci, o l’immancabile Barbie, soldatini in piombo in pasta e plastica che hanno fatto di questo evento l’unico in Italia

Aperto anche l’Ufficio consulenza ed espertizzazioni per informazioni sui restauri oppure sull’attribuzione di una fabbrica di giocattoli.