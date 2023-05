Borgogni è sicurezza L’associazione fa 18 anni

di Iacopo Nathan

Unire la sicurezza stradale, il supporto alle famiglie e tanti progetti di informazione e formazione. Questo e molto altro è il lavoro che compie l’associazione Gabriele Borgogni, che ieri nella sala Cutuli della Regione Toscana ha presentato il nuovo consiglio direttivo e i progetti per il 2023, festeggiando i 18 anni dalla nascita dell’associazione. "Sono soddisfatta ed orgogliosa dei traguardi raggiunti - commenta la presidente Valentina Borgogni - è un anno ricco di eventi, di momenti formativi e costruttivi, tutti centrati su quello che ci sta più a cuore e cioè l’educazione della sicurezza stradale. Sono contenta della nuova veste che l’associazione assume a partire da quest’anno: nuove risorse, nuove idee e nuovi progetti, porteranno avanti il lavoro di ormai quasi venti anni. I protocolli firmati dimostrano che tante autorevoli realtà credono in noi così come tanti vecchi e nuovi sostenitori continuano a supportare il nostro operato".

"La Regione – ha detto la vicepresidente Stefania Saccardi - ha sempre lavorato con impegno sul tema della sicurezza stradale e dell’educazione alla guida sicura. Abbiamo spesso supportato le campagne condotte dall’associazione intitolata a Gabriele Borgogni ed i progetti di formazione e informazione, ed in particolare a quelli rivolti ai più giovani. Per me è un onore poter partecipare alla presentazione del nuovo consiglio direttivo e delle iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi. Un punto di forza dell’associazione è la forza di coinvolgimento di tante realtà: dal mondo della scuola alle istituzioni, fino a tutti quei contesti che possono aiutare e servire da stimolo per prevenire e ridurre gli incidenti stradali". "Un bel traguardo per l’associazione Borgogni – conclude Cristina Giachi - che è arrivata a 18 anni di attività. L’educazione alla sicurezza, e la cura per chi ha subito una perdita in seguito a un incidente stradale sono gli obiettivi centrati dall’associazione. Come istituzioni siamo loro grati per il continuo lavoro di stimolo e di intercettazione dei bisogni dei cittadini colpiti da incidente stradale".

Tante le iniziative in agenda dell’Associazione Borgogni a partire dal pomeriggio del 16 maggio, presso il Palagio di Parte Guelfa, dove si terrà il primo evento formativo aperto a tutti sul tema "Quando la sicurezza sulla strada è anche sicurezza sul lavoro". Nei mesi estivi si susseguiranno alcuni eventi sportivi, organizzati all’insegna del divertimento e del benessere, per raccogliere fondi per l’associazione. Il 14 e 15 giugno, si terrà il primo torneo di padel.