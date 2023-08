Boom di passaporti, 50mila richieste Finora rilasciati 47.500 documenti Come e dove presentare domanda

Passaporti, boom di richieste alla Questura, raddoppiata negli ultimi 8 anni. Oltre 50mila nei primi 7 mesi 2023 in cui l’Ufficio (pure nei 4 comuni che hanno aderito all’iniziativa del Questore Auriemma per i residenti fuori Firenze) ha rilasciato 47.500 documenti. Passaporto necessario anche per il Regno Unito. La Questura ha investito risorse con aperture straordinarie degli sportelli: a Sesto oggi è possibile ritirare i passaporti già pronti ore 15-19. Per la domanda: al sito https:www.passaportonline.poliziadistato.it con SPIDCIE e compilando i campi con i dati richiesti, si potrà prenotare un appuntamento all’ufficio di competenza. Ambito fiorentino: se le date online fossero terminate con urgenze motivate (lavoro, salute, studio, turismo) o qualora l’utente non possa usufruire del servizio scrivere a [email protected], (anche da posta non certificata). Richiesti indirizzo Email e un recapito telefonico.