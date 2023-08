Boom dei centri estivi “di qualità“ Cresce il numero dei bimbi iscritti

Sono stati ben 1613 i bambini e ragazzi tra i 3 ai 14 anni che hanno preso parte, a giugno e luglio scorsi, ai Centri estivi di qualità 2023 di Scandicci. Un dato in crescita rispetto al 2022 quando furono 1472 per tutto il periodo estivo e destinato a crescere ulteriormente, tra l’altro, visto che le attività proseguiranno fino a settembre. Il bilancio, dunque, è del tutto positivo sia per quanto riguarda i ‘numeri’ dei partecipanti che la vasta offerta a disposizione. Lo scorso giugno il Comune di Scandicci aveva pubblicato l’elenco dei Centri Estivi di qualità organizzati per questa estate da soggetti ritenuti idonei dall’amministrazione comunale a seguito della partecipazione ad un avviso pubblico. Per le famiglie di Scandicci che iscrivono i figli a queste attività il Comune riconosce un contributo economico di 75 euro per due settimane.

Anche quest’anno i Centri Estivi di qualità di Scandicci sono estesi all’intera fascia di età dai 3 ai 14 anni offrendo attività di intrattenimento e, a seconda delle offerte degli organizzatori, giochi, sport, arte, musica, teatro. Quest’anno le attività inserite nell’elenco garantiscono tra l’altro l’assistenza ai compiti estivi dei bambini e dei ragazzi partecipanti, e menù con pasti di qualità verificati dall’amministrazione comunale.

Impossibile citare tutti i progetti ritenuti idonei ma fra gli organizzatori rientrano associazioni di diverso ordine (molte sportive, foto), cooperative, e parrocchie come quelle di Santa Maria Madre della Chiesa a Torregalli, di Santa Maria a Scandicci, di San Luca a Vingone o altri enti come, ad esempio, il Museo paleontologico Gamps.