Bonus idrico, come ottenerlo Il fondo aiuti è ad esaurimento

Le famiglie con un reddito basso hanno diritto ad un’agevolazione sulla fattura dell’acqua. Per presentare domanda c’è tempo dal 17 aprile al 18 maggio unicamente tramite procedura online su piattaforma predisposta dal Comune di Fiesole alla quale si potrà accedere dalla pagina dedicata ai "Servizi online " Servizi Sociali" tramite autenticazione con SPID o CIE. Possono partecipare i residenti con Isee non superiore ad € 8.265,00 (€ 20.000 per i nuclei familiari con quattro o più figli). Nel caso di utente diretto (fattura emessa da Publiacqua spa) si deve essere intestatari della bolletta domestica residente. Se si abita in un condominio l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente deve essere riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza "aggregata". I rimborsi saranno erogati in un ordine di graduatoria fino ad esaurimento del fondo individuato.