Bonus cultura, un successo: boom di aiuti

Sono stati liquidati i contributi a sostegno degli studenti fiesolani, voluti dal Comune per aiutare le famiglie con figli minori. Due sono di nuova istituzione e sono il bonus sport e il bonus cultura; mentre il bonusback per il trasporto pubblico locale riconferma le indicazioni dell’ultimo mandato, con però una maggiorazione del rimborso che passa dal 40 al 50% della spesa sostenuta dalla famiglie per l’acquisto degli abbonamenti di treno e bus. Il più gradito è risultato il bonus cultura, destinati ai giovani dagli 11 fino ai 16 anni. Per promuovere l’acquisto di libri, biglietti per spettacoli teatrali o strumenti musicali il Comune ha assegnato 47.850 euro dei 50mila stanziati.

Le domande arrivate e accolte sono state 319 domande. 223 famiglie hanno chiesto il contributo per acquistare libri; 35 per biglietti teatrali e 11 per acquistare strumenti musicali. "Il bonus finalizzato a sostenere la pratica sportiva non ha riscosso altrettanto successo - ammette l’assessore a Scuola e Sport, Francesco Sottili, rispondendo all’interrogazione dei Cittadini per Fiesole - Abbiamo ricevuto solo 25 domande, con un’assegnazione di 2.245 euro dei 35mila euro stanziati". I soldi non spesi andranno quindi nel capitolo di Bilancio dell’avanzo di amministrazione, in attesa che l’iniziativa venga riproposta nel 2025. Si conferma il gradimento anche del contributo sulla mobilità. "Nel 2024 abbiamo ricevuto 73 domande, di cui sono state accolte 54, con una richiesta di rimborso in linea all’anno passato", ha spiegato l’assessore con delega ai Trasporti Andrea Cammelli.

Daniela Giovannetti