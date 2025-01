Bloccato nel fiume per salvare il suo cane

Tenta di recuperare il proprio cane caduto nel fiume, ma finisce per rimanere bloccato in acqua. È la brutta avventura capitata ieri a un cacciatore 80enne residente a San Casciano. L’episodio è accaduto a Monte Antico nel Comune di Civitella Paganico, in provincia di Grosseto, dove l’uomo si era era recato con altri due cacciatori, anche loro di San Casciano, per una battuta nei boschi della Maremma. A un certo punto il cane dell’uomo cade nel fiume Ombrone dopo un volo di tre metri. Per salvare l’animale, l’80enne si precipita giù anche lui sul greto del fiume. Ma rimane bloccato nell’acqua, proprio ai piedi dell’argine dell’Ombrone. L’uomo non riesce neppure a risalire viste le pareti ripide. È stato così che i compagni di caccia, hanno chiamato i vigili del fuoco.

È intervenuta la prima partenza della sede centrale dei pompieri di Grosseto. Per recuperare l’uomo dell’altezza di circa 3 metri, è stata necessaria una manovra Saf dei pompieri grossetani che, una volta calato un operatore dotato di idrocostume, ha assicurato l’uomo a una corda. Quindi con particolari tecniche il resto della squadra lo ha issato fuori dal fiume. Il personale medico del 118 lo ha poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.