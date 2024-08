Bloccati a Madeira, finisce l’odissea: "Torniamo in Italia, è un sollievo"

Ce l’hanno fatta. I cinque turisti di Scandicci e Firenze ‘imprigionati’ dal 17 a Madeira oggi dovrebbero tornare a casa. La buona notizia è che da ieri mattina hanno lasciato l’isola portoghese che si trova nell’oceano Atlantico di fronte al Marocco. "Ryanair – racconta Federico Bottai – ha mandato un aereo per una quarantina di persone tra cui noi. E c’è stato un sospiro di sollievo quando l’abbiamo visto atterrare all’aeroporto di Funchal".

I ragazzi hanno preso il volo per atterrare a Porto dove hanno trascorso le ore rimanenti. Stamani prenderanno un nuovo aereo che atterrerà al Valerio Catullo di Verona. Dalla città veneta è previsto il viaggio con un bus a lunga percorrenza che si fermerà al parcheggio di villa Costanza. Praticamente e finalmente a casa. I ragazzi erano in vacanza a Madeira, ma il soggiorno si è trasformato in incubo quando, causa maltempo, il loro volo per Lisbona è stato cancellato. Era il 17. Non hanno avuto alcuna possibilità di organizzarsi o un aiuto per farlo.

Sono rimasti una notte in aeroporto con le luci accese come se fosse giorno e senza avere la possibilità di chiudere occhio, poi hanno pagato a loro spese una casa mentre aspettavano di capire come sarebbe andata a finire.

Il 18 è passato ugualmente nel nulla: stavano aspettando un nuovo volo per Lisbona che doveva essere fissato alle 14:45. Ma l’aereo non si è visto. Il 19 si sono attaccati ai telefoni, hanno chiamato il mondo: l’ambasciata, la stampa: la situazione era veramente paradossale: vedevano l’aeroporto di Funchal in piena attività con aerei in arrivo e in partenza, ma uno strapuntino per loro non si trovava. Alla fine due giorni fa c’è stato lo sblocco della partenza per i cinque e per gli altri italiani ancora in attesa.

A Madeira è arrivato un addetto di Ryanair che ha garantito l’arrivo di un volo, per l’indomani (ieri ndr) dando a tutti le carte d’imbarco. E così i cinque giovani: Federico Bottai, Giulia Bernocchi, Alessia Bernocchi, Leandro Bianchi e Xhesika Shkembi hanno potuto decollare e terminare la loro disavventura. Di certo non si dimenticheranno per tutta la vita del loro viaggio nella perla verde del Portogallo, terra natia di Cristiano Ronaldo.

