Biti: “A ora non in agenda acquisto ex Fulgor da parte del Comune”

Firenze, 11 settembre 2024 - "Se l'ipotesi dell'acquisto del Comune dell'ex cinema Fulgor è da considerarsi fantascienza? Non è adesso in agenda. Il Fulgor è un immobile che presenta caratteristiche di vincoli chiari. È un cinema, quindi il vincolo è 50% cinema e 50% altre attività che possono essere fatte nell'area Unesco. C'è una proprietà" e c'è "un procedimento fallimentare. L'unica cosa che posso specificare in maniera più precisa è che non c'è nessun decadimento del vincolo da qui a due anni". Lo ha detto l'assessora all'Urbanistica del Comune di Firenze Caterina Biti, a margine di un evento in città.