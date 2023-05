Biodiversità, torna la festa delle api

Appuntamento, sabato 20 dalle 15 alle 18 alla piazzetta all’angolo tra via dei Prati e via di Macia, nel parco di Travalle, con la Festa delle api e della biodiversità promossa dal Comune e organizzata dall’ATC. Il programma prevede il laboratorio "Costruiamo insieme le Api di Origami" a cura di Kumi Suzuki di Origamare per bambini dai 6 anni mentre l’associazione Sale in Zucca proporrà "Piantiamo insieme i semi della biodiversità". Con gli esperti di P.M. Model ci sarà il laboratorio per bambini "Pittura, costruisci e fai volare il tuo Aquilone". Dalle 15.30 alle 16.30 e dalle 17 alle 18 "Caccia all’intruso: giochiamo insieme con le api" a cura dell’Associazione regionale produttori apistici toscani, per bambini dagli 8 anni. Nel pomeriggio saranno presenti un’arnia didattica, con gli attrezzi dell’apicoltore e uno stand del Comune in collaborazione con Arpat, con un "Honey bar" per l’assaggio del miele.