Bimbi esclusi dal nido, le iscrizioni allo ’Stregatto’

Sono aperte, da ieri, le iscrizioni al centro laboratoriale "Lo Stregatto" attivo nei locali del nido d’infanzia "Il Pentolino magico" (attiguo al nido "Alice" in viale XX Settembre). Il servizio si rivolge a bambine e bambini nati dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 accompagnati da un adulto di riferimento (da indicare al momento dell’iscrizione) e offrirà opportunità di incontro, gioco e divertimento. Informazioni e modalità di iscrizione sono disponibili all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/novita/altri-bandi/avviso-servizio-educativo-lo-stregatto-ae-20232024. La domanda potrà essere effettuata esclusivamente online mediante l’accesso a un nuovo portale web dedicato (Piattaforma SI MEAL) e sarà protocollata automaticamente dal Comune di Sesto. Per l’accesso al servizio sarà data priorità ai bambini segnalati dai Servizi sociali e a quelli con disabilità certificata. Se dovessero arrivare più domande rispetto ai posti a disposizione (il servizio sarà attivato con un numero minimo di sei e massimo di dieci bambini) sarà formulata una graduatoria che favorirà nei punteggi i piccoli residenti che non frequentano alcun servizio educativo. L’attività dello Stregatto, per cui sono previsti due cicli con dieci incontri il primo dei quali con partenza a fine gennaio, è stata pensata infatti anche per offrire un’occasione di socializzazione per i bambini che, viste le lunghe liste d’attesa, quest’anno non hanno avuto accesso ai nidi. Al momento – come spiegato nelle scorse settimane dall’assessore alle Politiche educative Sara Martini - non c’è alcuna possibilità di ingresso nei nidi comunali e sono stati effettuati tutti gli scorrimenti della graduatoria. Per cercare di ampliare le possibilità per il prossimo anno educativo si sta lavorando per la riapertura, da settembre, del nido "Il Cappellajo Matto" del Neto.

Sandra Nistri