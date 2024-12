"Bilancio preventivo, pochi fondi per la sicurezza"

Bilancio preventivo 2025, le contraddizioni della ‘nuova storia’. E’ la posizione del gruppo consiliare di FdI che ha detto la sua alle politiche dell’amministrazione sullo strumento di programmazione economica dell’anno prossimo.

"In Consiglio Comunale – ha detto il capogruppo di FdI, Claudio Gemelli – ci siamo trovati a discutere un bilancio che tradisce le promesse elettorali e le aspettative dei cittadini. Il risultato è meno fondi per sicurezza, sport e sociale; politiche abitative e servizi insufficienti per attrarre nuove famiglie; un bilancio che si regge sul cemento; assenza di progetti concreti e sostenibili".

La conclusione dell’opposizione è stata inevitabile: "Non possiamo accettare un bilancio e una programmazione che non danno gambe alla visione di una città migliore – ha concluso Gemelli – altro che una nuova storia, il nostro voto non poteva che essere convintamente contrario".