Bilancio 2025. Tasse e tributi restano invariati

Sfiora i 38 milioni il bilancio di previsione 2025 di Bagno a Ripoli, il primo firmato dall’assessore Paola Nocentini. "Nonostante il taglio di risorse di oltre mezzo milione, continuiamo a investire sui servizi alla persona e sul welfare". Trecentomila euro in più sono destinati al sostegno delle famiglie e delle nuove povertà; aumentano anche i trasferimenti alla Società della salute per rispondere alle crescenti emergenze sociali come quella dei minori in struttura. Per quanto riguarda gli investimenti, al milione e mezzo di risorse comunali si aggiungono i fondi da Pnrr e altri per numerosi progetti: dalla linea della tramvia al secondo lotto della Variante di Grassina, da Rigenera Sorgane al parco urbano. Potenziate le risorse per i servizi, così come per la scuola. Invariate le tasse comunali, confermati incentivi e sgravi. "Cresce significativamente il recupero dell’evasione fiscale, passate da 1,6 milioni ad oltre 2 milioni – dice ancora Nocentini - grazie al lavoro di aggiornamento delle banche dati. I proventi dagli oneri di urbanizzazione ammontano a circa 900mila euro". Grazie all’accordo con Airbnb, in aumento i proventi della tassa di soggiorno: da 200mila euro salgono ad oltre 250mila. Voto in consiglio il 19 dicembre.

Manuela Plastina