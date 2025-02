Bike sharing, i premi arrivano a Palazzo Vecchio

La campagna ‘Muoversi facile’ si arricchisce di una nuova iniziativa dedicata ai dipendenti comunali che possono chiedere un codice sconto per usare le ebike in sharing di Ridemovi gratis per 120 minuti.

"Si tratta del primo progetto di mobilità sostenibile dedicato ai lavoratori e alle lavoratrici del Comune – sottolinea l’assessore Andrea Giorgio – e che rientra in un piano più ampio di incentivazione di un nuovo modo di spostarsi in città su cui siamo molto impegnati.

"Un altro nuovo e importante tassello per rendere l’amministrazione più attrattiva per i suoi dipendenti – gli fa eco l’assessora al Personale, Laura Sparavigna (foto) – stiamo dispiegando un programma di iniziative ed interventi volti a migliorare la qualità fisica degli uffici pubblici e la vita di chi ci lavora, per una città accessibile, sostenibile e plurale".

La campagna ’Muoversi facile’ predisposta alla nuova fase di sperimentazione del progetto MaaS4Italy_Firenze, ha messo in campo una serie di incentivi per i fiorentini che entrano a far parte del progetto (per un valore complessivo di 400mila euro), compilando un questionario e condividendo le abitudini di mobilità. Dopo aver confermato la propria partecipazione al MaaS, il dipendente interessato può trasmettere la richiesta del buono sconto alla casella di posta elettronica dedicata all’iniziativa: le richieste verranno esaminate in ordine cronologico di ricezione.

A seguito di verifica della corretta partecipazione all’iniziativa MaaS e fino a esaurimento dei 1.140 buoni disponibili, al richiedente sarà inviato il codice sconto utilizzabile sull’App Ridemovi.