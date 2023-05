Biglietti Calcio Storico fiorentino, via alle vendite: dove comprarli e quanto costano

Firenze, 29 maggio 2023 – Si avvicina l’appuntamento atteso da un anno, quello del Calcio Storico. Per accaparrarsi i biglietti c’è una data. Da martedì 30 maggio si possono acquistare i biglietti del Torneo di San Giovanni del Calcio Storico Fiorentino, per le partite del 10 e 11 giugno.

Quando e dove comprare i biglietti

I biglietti potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità: il 30 maggio, dalle ore 10 alle 19, esclusivamente presso la sede del BoxOffice in via delle Vecchie Carceri N. 1. Si potrà pagare con bancomat o carta di credito (no contanti, no American Express). La distribuzione dei numeri per la coda di acquisto avverrà dalle ore 8. Verrà distribuito un numero a persona che darà diritto ad acquistare un numero massimo di 4 biglietti a partita. Mercoledì 31 maggio dalle ore 10 alle 18 (salvo disponibilità di posti rimanenti), esclusivamente presso la sede del BoxOffice, in via delle Vecchie Carceri N. 1 (Firenze). Modalità di pagamento: bancomat o carta di credito (no contanti, no American Express). La distribuzione dei numeri per la coda di acquisto avverrà dalle ore 9. Verrà distribuito un numero a persona che darà diritto di acquistare un numero massimo di 4 biglietti a partita. Giovedì 1 giugno ore 9 apertura delle vendite online su www.ticketone.it (salvo disponibilità posti rimanenti) e dalle ore 10 alle ore 17 presso la sede del BoxOffice (salvo disponibilità di posti rimanenti).

Quanto costano i biglietti

Quanto al costo dei biglietti, è di 50 euro per Tribuna C (tribuna al sole, posto unico non numerato) e 29 euro per Curve colori (posto unico non numerato). La Tribuna A sarà interamente dedicata ad ospitare i personaggi storici del Corteo della Repubblica Fiorentina, quindi non saranno disponibili biglietti per la vendita al pubblico.

