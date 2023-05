Calcio storico, scattano i provvedimenti per l'allestimento del campo

Firenze, 22 maggio 2023 - A giugno tornano le partite del Calcio storico in piazza Santa Croce. Dalla mezzanotte di domani 23 maggio fino al 3 luglio saranno istituiti divieti di sosta in piazza Santa Croce (area pedonale) e via Magliabechi (tra Borgo Santa Croce e piazza Santa Croce). Per l’allestimento delle tribune dalle 7 di domani si aggiungeranno i divieti di sosta in Corso Tintori (lato numeri civici pari tra piazza Cavalleggeri e via Magliabechi) e via Magliabechi (lato numeri civici pari tra piazza Santa Croce e Borgo Santa Croce). Prevista anche interdizione temporanea per permettere l’uscita dei mezzi pesanti in senso contrario a quello vigente. Questi provvedimenti saranno in vigore fino al 9 giugno. Dal 25 giugno al 3 luglio è in programma il disallestimento delle tribune con l’istituzione dei medesimi provvedimenti: quindi i divieti di sosta in Corso Tintori e via Magliabechi e il divieto di transito temporaneo in Corso Tintori.