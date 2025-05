Assicurazione anti-writer: "Casi sempre più frequenti. Ecco come tutelarsi"

Scritte a spray, tag e graffiti indelebili. A Firenze l’assalto degli imbrattamuri non risparmia più nemmeno le facciate storiche. Se prima erano gli angoli dimenticati della città a essere presi di mira, oggi vernici e bombolette arrivano fino ai palazzi di pregio. Le operazioni di pulizia e ripristino possono costare migliaia di euro, soprattutto se si interviene su intonaci delicati. Non tutti sanno però che esiste una tutela assicurativa pensata proprio per questi casi.

Ne parliamo con Vincenzo Formicola, amministratore delegato di Assicoop Toscana.

Quanto sono frequenti oggi i casi di imbrattamento delle facciate a Firenze?

"Al momento non siamo di fronte a una sinistrosità ricorrente, ma nelle grandi città come Firenze questi episodi stanno aumentando. Per l’abitazione singola, la copertura contro gli atti vandalici è già compresa nella garanzia base della polizza casa, con una franchigia da sostenere in caso di danno. Nei condomini, invece, è una garanzia da attivare a parte".

Quali tipi di polizze coprono i danni da imbrattamento?

"Rientrano nella polizza abitazione o nella polizza condominio. Non esiste una polizza specifica, ma è una copertura prevista tra gli atti vandalici".

Che cosa copre esattamente la polizza?

"Copre sia la pulizia della facciata sia il ripristino di eventuali materiali pregiati, come intonaci, marmi o pietre. L’intervento è completo e permette di riportare l’edificio alle condizioni precedenti all’imbrattamento".

Esistono differenze tra palazzi moderni ed edifici vincolati dal punto di vista dei costi e delle coperture?

"Certamente. Se parliamo di un edificio storico vincolato, il premio è più alto rispetto a un fabbricato moderno, perché il valore e la delicatezza della facciata sono diversi. Anche la posizione incide: un immobile in una zona tutelata ha un costo diverso rispetto a uno in periferia".

In caso di imbrattamento, cosa deve fare il proprietario o l’amministratore?

"È necessario presentare denuncia alle autorità e fornire documentazione fotografica dell’imbrattamento. In alcuni casi viene richiesta una perizia per verificare l’effettivo danno. La fattura dei lavori va consegnata al liquidatore; dalla fine dell’intervento possono passare alcune settimane per completare la pratica".

Quali sono i massimali previsti?

"Per i condomini il massimale annuo previsto per questo tipo di danno è di 5mila euro. Per le abitazioni singole non esiste un tetto specifico perché la garanzia è già nella copertura base".

Qual è il suo consiglio per chi vuole proteggere la facciata del proprio palazzo?

"Consiglio ai condomini più esposti di attivare questa clausola: il costo è basso ma permette di stare tranquilli. Oltre all’assicurazione, conviene sempre adottare misure preventive come una buona illuminazione e l’installazione di telecamere".