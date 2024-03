Bici-cargo per le consegne Ikea. La novità ecosostenibile a Sesto

Consegne con la bike cargo per Ikea. La scelta del colosso svedese del mobile è caduta sull’innovativo sistema di trasporto che unisce la tradizionale bicicletta ad un “bagaliaio” a cesta per il trasporto di grandi pacchi, rispettando l’ambiente. Così Ikea Italia va verso l’utilizzo di energia pulita che porterà entro il 2025 a realizzare il 100% delle consegne a casa dei clienti a zero emissioni. L’azienda sperimenta e introduce un nuovo servizio di consegna green e sostenibile con Ecopony e Robin Food, delivery locali ed etici specializzati nelle consegne su due ruote. Grazie a questa collaborazione, al momento del proprio ordine sul sito Ikea.it, i clienti potranno scegliere di ricevere nelle proprie case i prodotti Ikea fino ai 30 kg tramite cargo bike, contribuendo così a ridurre il traffico e l’inquinamento cittadino. "L’attenzione a modalità di trasporto ad energia pulita è una priorità per noi, oggi più che mai. Con la diffusione sempre maggiore di modalità di vendita come l’e-commerce e di nuove abitudini di acquisto, è necessario mettere in campo azioni che siano sostenibili nel lungo periodo": spiega Carlo Guandalini, market manager Ikea Firenze.

Ecopony, il primo corriere in bici di Firenze e Robin Food, cooperativa nata da un’idea di un gruppo di ciclofattorini fiorentini, operano fornendo un servizio efficiente, ecologico e nella tutela dei propri collaboratori, cui viene garantito un contratto stabile, percorsi di formazione e l’equipaggiamento necessario. Firenze è stata anche tra le prime città italiane che ha visto Ikea dotarsi di una flotta di veicoli elettrici per effettuare le consegne al piano in modalità zero emissioni: a partire dallo scorso giugno sono stati introdotti progressivamente 10 veicoli elettrici per arrivare a coprire la totalità delle consegne in città. L’impegno di Ikea è rivolto anche a permettere a clienti, dipendenti e fornitori che si recano fisicamente nei suoi punti vendita di farlo in modo sempre più conveniente e sostenibile: per questo anche nella aree parcheggio dello store di Sesto è prevista nei prossimi mesi l’implementazione di ulteriori 12 colonnine di ricarica elettrica.