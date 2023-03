Bici a nolo usate e abbandonate Proteste in via di Scandicci

Le biciclette abbandonate sul marciapiede e poi… le proteste della gente. Succede in via di Scandicci, dove sono in molti che abbandonano le bici a noleggio dove passano i pedoni. Il problema non è banale perché si parla di decine di mezzi. Di fronte c’è l’ospedale di Torregalli che si trova sul territorio di Firenze; ma questo lembo di marciapiede è territorio scandiccese.

"Ogni giorno – racconta un residente – dobbiamo sopportare questa situazione. E non è possibile andare avanti così. Biciclette a decine lasciate sul marciapiede, non c’è neanche uno spazio si sosta per questi mezzi. Non siamo contro le piste ciclabili, né le biciclette come mezzo di trasporto alternativo all’auto. Ma il rispetto e l’educazione n on devono venire meno". I cittadini hanno chiesto alla polizia municipale di intervenire per rimuovere queste biciclette che di fatto sono in divieto di sosta. Il bike sharing infatti non prevede che i mezzi siano abbandonati alla meno peggio e per questo vedremo se la richiesta dei residenti sarà presa in carico in modo da liberare il marciapiede e garantire almeno condizioni di sicurezza per chi ci passa.