Biblioteca, nasce il nuovo spazio dedicato agli studenti

Cresce ancora la biblioteca. E’ stata inaugurata la nuova area studenti nel soppalco al primo piano della biblioteca cittadina. "Si tratta di uno spazio nuovo che ci accoglie – afferma l’assessora alla Pubblica istruzione Fiorenza Poli, presente all’inaugurazione – che è stato rinnovato anche con questi arredi funzionali dotati di pannelli mobili fonoassorbenti".

L’area è stata completamente rinnovata, con una nuova illuminazione a led per il miglior comfort visivo e il risparmio energetico, nuovi arredi, nuova pavimentazione. Installate postazioni di studio e una zona relax per le pause dotata di poltrone ergonomiche. Per la riqualificazione dello spazio studio sul soppalco della biblioteca l’amministrazione comunale ha investito 31.288 euro, 21.650 euro per gli arredi a carico del settore Cultura, 9.638 euro invece per la nuova pavimentazione a carico del settore Manutenzioni e Lavori pubblici. I pannelli consentono di modulare gli spazi, creando di volta in volta aree di studio individuale e di gruppo. Durante la cerimonia organizzata per il taglio del nastro, l’amministrazione ha organizzato anche un laboratorio condotto dell’illustratrice Candia Castellani, a cui hanno partecipato gli alunni di una classe terza E della scuola media Enrico Fermi, accompagnati della professoressa Chiara Calabri.

Scopo dell’attività quello di far comprendere ai ragazzi l’importanza della copertina, vero e proprio biglietto da visita di un testo scritto. La scuola Fermi partecipa al progetto "Leggere forte", promosso dalla Regione Toscana con l’obiettivo di favorire l’educazione alla lettura.