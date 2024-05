"Biblioteca Civica di Calenzano: 9 anni di cultura e accoglienza"

Civica compie 9 anni: era il 9 maggio del 2015 quando la nuova biblioteca di Calenzano fu inaugurata col taglio del nastro, dopo la chiusura dalla vecchia struttura di via Giotto. La sede di via della Conoscenza, davanti alla facoltà di design, è da allora sempre più attrattiva, grazie a tante iniziative di apertura degli scaffali alla comunità e al territorio. Questo giovedì Civica festeggia il suo compleanno: lo fa come sempre tra i libri e le tante offerte culturali e sociali che la biblioteca garantisce al territorio. E festeggia anche in musica con l’intervento musicale di Letizia Fuochi intitolato "Canta che ti passa, libri e canzoni contro il logorio della vita moderna". Il brindisi sarà offerto da Unicoop Firenze L’appuntamento per tutti è alle 18 con ingresso libero e gratuito per celebrare il compleanno di una struttura tanto amata ed accogliente.