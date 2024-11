Bezzini: “Sulla sanità la manovra è la peggiore della storia”

Firenze, 5 novembre 2024 – Un affondo sulla sanità. E' quanto ha dichiarato l'assessore al diritto alla salute e alla sanità della Regione Toscana Simone Bezzini, a margine di una conferenza stampa a Firenze. Secondo Bezzini “è il governo che deve decidere cosa vuol fare della sanità pubblica del nostro Paese. Siamo di fronte alla peggior manovra finanziaria della storia in materia di sanità, peggio non potevano fare”. Bezzini ha auspicato “una grande mobilitazione popolare da fare nelle prossime settimane per far cambiare rotta a questo governo”. Un atto chiesto a gran voce anche da diversi esponenti dei sindacati, per avere risposte dal governo.